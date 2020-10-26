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06:59 26 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден назвал Россию главным врагом США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что главной угрозой для страны является Россия.

.«Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов — это Россия», — заявил Байден.

В то же время он отметил, что Китай является для США «самым большим конкурентом».

«Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент — это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой», — сказал Байден.

Байден также раскритиковал президента Дональда Трампа, заявив, что из-за него от США отворачиваются союзники по НАТО.

Выборы президента США пройдут 3 ноября

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Тэги: Россия, США, Джо Байден

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