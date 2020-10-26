Сколько будут отдыхать украинцы в ноябре 2020
В ноябре украинцев ожидает 21 рабочий день и 9 выходных. Предлагаем весь перечень праздников в грядущем месяце.
В ноябре 2020 года в Украине официально предусмотрены 21 рабочий день и 9 выходных. Дополнительных выходных не ожидается, но будем отмечать День студента и День святого Михаила.
Так, выходные дни в ноябре припадают на: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Все праздники в ноябре:
1 ноября – День работников социальной сферы, День поминовения усопших, День всех святых.
3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
4 ноября – День железнодорожника
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.
16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
17 ноября – День студента, международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – Всемирный день телевидения.
22 ноября – День Свободы
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
28 ноября – День памяти жертв голодоморов.
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