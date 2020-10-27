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17:30 27 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина открыла консульство в Азербайджане

Почетным консулом в Шемахи назначен выпускник Киевского института международных отношений, предприниматель Мехрали Гасимов.

Украина открыла первое почетное консульство в Азербайджане в городе Шемахи. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило посольство Украины в Азербайджане.

Почетным консулом в Шемахи назначен выпускник Киевского института международных отношений, предприниматель Мехрали Гасимов, работавший ранее на разных должностях в международных компаниях SAP і DeGolyer&MacNaughton Corp.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал Гасимову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны также подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в Шемахи.

Напомним, ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Бухарест сообщил, что Украина откроет новое консульство в Румынии – в городе Сигету-Мармацией.

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Тэги: Азербайджан, посольство

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