Российского биатлониста лишили трех олимпийских медалей
Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал две золотые и одну бронзовую олимпийские медали биатлониста Евгения Устюгова.
Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил.
CAS аннулировал все результаты биатлониста с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014 года.
Устюгов лишился золотой медали за победу в масс-старте и бронзовой медали за эстафету, которые были получены им на Олимпиаде в Ванкувере. Также была аннулирована золотая медаль за эстафету на Олимпиаде в Сочи.
Решение CAS не является окончательным и может быть обжаловано в течение 21 дня.
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