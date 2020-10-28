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04:22 28 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российского биатлониста лишили трех олимпийских медалей

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал две золотые и одну бронзовую олимпийские медали биатлониста Евгения Устюгова.

Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил.

CAS аннулировал все результаты биатлониста с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014 года.

Устюгов лишился золотой медали за победу в масс-старте и бронзовой медали за эстафету, которые были получены им на Олимпиаде в Ванкувере. Также была аннулирована золотая медаль за эстафету на Олимпиаде в Сочи.

Решение CAS не является окончательным и может быть обжаловано в течение 21 дня.

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Тэги: Олимпиада, медаль, биатлон

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