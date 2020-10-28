Цена нефти снижается из-за роста запасов в США

Среди причин снижения цены нефти усугубление пандемии коронавируса и резкое увеличение запасов в США.

Нефть дешевеет из-за резкого увеличения запасов в США и роста числа случаев коронавируса, усиливших опасения об избытке предложения и ослабление спроса. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com в среду, 28 октября.

В частности, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 40,49 за баррель, что на $ 0,71 (1,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $ 0,87 (2,20%) до уровня предыдущей сессии – до $ 38,70 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщает, что запасы нефти в США выросли на 4,6 миллиона баррелей до примерно 495 200 000 за неделю, завершившуюся 23 октября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 млн баррелей.

«Рост запасов нефти в США, который превысил прогнозы, спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана Зета снизились», – заявил Хироюки Кикукава, гендиректор по исследованиям в Nissan Securities.

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