Кабмин снял ограничения по зарплатам менеджерам госпредприятий

Ограничения по зарплатам руководителям и членам набсоветов госпредприятий были введены ранее из-за пандемии COVID-19.

Правительство отменило ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий в период действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 28 октября.

Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату.

«Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов», – говорится в постановлении от 26 октября 2020 г. № 996.

Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров от 5 февраля 2020 г. № 141 «Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».

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