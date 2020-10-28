Братская помощь: ОПЗЖ руками Столара тянет партию Пальчевского

СМИ сообщают, что на некоторых участках будут пересчитывать голоса

«Перемогу Пальчевского» уличили в краже голосов у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет.

Об этом сообщило издание «Страна.ua», в распоряжении которого есть подтверждающие факт фальсификации протоколов.

«В Киеве у «Оппозиционной платформы — За жизнь» украли голоса в пользу «Перемоги Пальчевского», которая балансировала на грани проходного барьера на выборах в Киевсовет. Так, в распоряжении «Страны» оказались два протокола УИК 800133 в Дарницком районе Киева, один из которых был сделан до пересчета голосов, а второй после. Разница лишь в том, что до пересчета у ОПЗЖ было 48 голосов, а после — 8. При этом у «Перемоги Пальчевского» 40 и 80 соответственно», — говорится в сообщении издания.

По информации «Страны», сейчас пересмотр назначен еще в 10 комиссиях этого же округа.

Напомним, в ОПЗЖ еще 26 октября заявили, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах.

Как неоднократно писали украинские СМИ, избирательную кампанию Андрея Пальчевского и его партию на выборах финансирует многолетний «смотрящий» за Киевом, а ныне народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Как отмечает политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook: «Столар снова пролетел мимо Киева. Грандиозное несоответствие соцопросов и результатов местных выборов дает основания предполагать, что кое-кто из руководителей социологических компаний из этих выборов вышел долларовым миллионером. Вадим Столар, несмотря на огромные затраты, не смог посадить в кресло мэра Киева Андрея Пальческого».

«Круче всего получилось с «Перемогой Пальчевского», которой рисовали и по 16. На выходе вы уже знаете, посчитали, прослезились. Стоит признать, что с политикой у инвестировавшего в кампанию Вадима Столара не складывается. Денег тратится без меры с неизменно отрицательным результатом. Так было и в этот раз, Столар решил реинвестировать капитал, заработанный в свое время на Киеве, чтобы вернуться. И снова пролетел. Огромное количество наружной рекламы, в том числе и за сотни километров от столицы. Масштаб сопоставимый с партийной кампанией на выборах в Верховную Раду. Безлимит на каналах Медведчука, который сыграл злую шутку с Пальчевским, загнав его в нишу, где все уже занято. Зачем, спрашивается, нужна «Перемога» если есть «За життя»? В общем, Кубок Думчева в номинации как дорого и сердито «взлохматить» инвестора миллионов эдак на 10 заслуженно достался победителю», — пишет Золотарев.

По мнению политолога Павла Рудякова, Пальчевский стал абсолютным чемпионом по количественным параметрам агитационной кампании не только в столице, но и по всей стране. Если судить по объемам и масштабам, то его кампания больше соответствовала уровню президентской.

«Время присутствия на телеканалах определенного плана и собственника зашкаливало. Позволю себе предположить, что и то, и другое стоило денег, причем немалых. На выходе — 4,5%! Вся реклама обернулась антирекламой, сыграв злую шутку и с самим кандидатом, и со спонсорами. Кто они, мне доподлинно неизвестно. Киев, впрочем, город по мировым меркам не такой уже гигантский, слухи распространяются быстро: от одного — к другому, от одного — к другому. Пальчевского в киевском метро часто связывают со Столаром. Это — добрые языки. Языки же злые, которых в метро тоже хватает, добавляют, что, продвигая Пальчевского, Столар планировал усилить свое влияние в Киеве. Увы, не удалось. Избирательная кампания Пальчевского оказалась одной из наиболее затратных», — написал Павел Рудяков на своей странице в Facebook.

Политический эксперт Дмитрий Джангиров тоже высказался о ситуации.

«Крупнейший (на тот момент) киевский застройщик пару лет назад серьезно «бьет горшки» с действующим мэром, в силу чего несет потери как прямые, так и в виде «упущенной выгоды». Чтобы принудить мэра Кличко к новым «деловым переговорам», Вадим Столар снаряжает в Киевсовет ряд проектов, среди которых выделяется Андрей Пальчевский и его партия «Победа Пальчевского» […] Короче, диагноз: пролетел мимо электората. Кстати, только в последнюю предвыборную неделю Пальчевский потратил на рекламное продвижение в YouTube 978 тысяч грн, которые обеспечили ему 3,3 млн просмотров. Однако суммарное количество проголосовавших за партию Пальчевского в тех административных единицах, где она выдвигалась, — менее 50 тысяч. Эффективность, однако…» — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Джангиров.

Напомним, что действующий мэр Киева Виталий Кличко на местных выборах 25 октября, по данным экзитпола, получил 47,8% поддержки. На втором месте представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов (8,6%), на третьем — кандидат от партии «Голос» Сергей Притула (8,3%), на четвертом — кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук (8%). Замыкает пятерку представитель «Батькивщины» Алексей Курченко. Однако источник, близкий к Киевской территориальной избирательной комиссии, сообщии в СМИ, что у Кличко есть шансы на победу в первом туре. Так, после обработки 67% бюллетеней он набирал около 51% голосов. Второй Попов (9,4%), третий — Притула (7,7%).