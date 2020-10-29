Теракт в Ницце: мужчина обезглавливал людей в церкви

В результате теракта в Ницце погибли трое человек. Мэр города распорядился срочно закрыть все храмы.

Сегодня, 29 октября, в Ницце мужчина, вооруженный ножом, напал на людей возле местного собора. Как сообщается, в результате атаки обезглавили женщину, мужчине перерезали горло. Еще несколько человек при этом пострадали. Инцидент произошел в базилике Нотр-Дам-де-Ницца – римско-католическом храме, расположенном в самом центре города.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Нападение расценивают как теракт.

В результате теракта в Ницце погибли трое человек. Мэр города распорядился срочно закрыть все храмы.

Полиция задержала исполнителя теракта в Ницце, Франция. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози в Twitter в четверг, 29 октября. При задержании террорист получил ранения, и теперь его увезли медики. Место происшествия все еще оцеплено, там работают медики, пожарные и полиция.

Французские СМИ пишут, что нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

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