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13:02 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Теракт в Ницце: мужчина обезглавливал людей в церкви

В результате теракта в Ницце погибли трое человек. Мэр города распорядился срочно закрыть все храмы.

Сегодня, 29 октября, в Ницце мужчина, вооруженный ножом, напал на людей возле местного собора. Как сообщается, в результате атаки обезглавили женщину, мужчине перерезали горло. Еще несколько человек при этом пострадали. Инцидент произошел в базилике Нотр-Дам-де-Ницца – римско-католическом храме, расположенном в самом центре города.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Нападение расценивают как теракт.

В результате теракта в Ницце погибли трое человек. Мэр города распорядился срочно закрыть все храмы.
Полиция задержала исполнителя теракта в Ницце, Франция. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози в Twitter в четверг, 29 октября. При задержании террорист получил ранения, и теперь его увезли медики. Место происшествия все еще оцеплено, там работают медики, пожарные и полиция.

Французские СМИ пишут, что нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом.

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Тэги: терракт в Ницце

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