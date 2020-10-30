В Великобритании бывшего лидера лейбористов исключили из партии

Бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина временно исключили из партии из-за скандала вокруг антисемитизма.

Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина из-за скандала вокруг антисемитизма, сообщает Sky News.

«В свете его сегодняшних комментариев и его неспособности впоследствии отказаться от них Лейбористская партия приостановила членство Джереми Корбина в партии до проведения расследования», – сообщил представитель лейбористов.

Ранее британская Комиссия по равенству и правам человека представила доклад, в котором утверждалось, что Лейбористская партия проявила «грубую халатность» и не смогла должным образом отреагировать на жалобы на антисемитизм, когда объединение возглавлял Корбин. Кроме того, партию обвинили в неспособности обеспечить надлежащую подготовку тех, кто занимается такими жалобами и преследовании тех, кто их подавал.

Согласно заключению, опубликованному на сайте комиссии, Лейбористская партия «виновна в харассменте и дискриминации». Комиссия отдала распоряжение руководству партии в течение шести недель предоставить план действий по исправлению ситуации.

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