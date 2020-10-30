В Великобритании бывшего лидера лейбористов исключили из партии
Бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина временно исключили из партии из-за скандала вокруг антисемитизма.
Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина из-за скандала вокруг антисемитизма, сообщает Sky News.
«В свете его сегодняшних комментариев и его неспособности впоследствии отказаться от них Лейбористская партия приостановила членство Джереми Корбина в партии до проведения расследования», – сообщил представитель лейбористов.
Ранее британская Комиссия по равенству и правам человека представила доклад, в котором утверждалось, что Лейбористская партия проявила «грубую халатность» и не смогла должным образом отреагировать на жалобы на антисемитизм, когда объединение возглавлял Корбин. Кроме того, партию обвинили в неспособности обеспечить надлежащую подготовку тех, кто занимается такими жалобами и преследовании тех, кто их подавал.
Согласно заключению, опубликованному на сайте комиссии, Лейбористская партия «виновна в харассменте и дискриминации». Комиссия отдала распоряжение руководству партии в течение шести недель предоставить план действий по исправлению ситуации.
Новости по теме
Ограничительные меры предусматривают арест активов и запрет на въезд шести российским чиновникам. В Кремле пообещали ответить.
Среди них – боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Исследование проводилось для для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Британские власти допустили, что страна может впервые в истории бойкотировать зимнюю Олимпиаду.