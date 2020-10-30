Угроза отмены безвиза снята – глава МИД Украины

МИД уже второй день занимается преодолением последствий решения КСУ с точки зрения возможного приостановления безвиза, заявил министр.

После решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза снят с повестки дня. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Новое Время.

«После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня», – добавил Кулеба.

По его словам, МИД вчера, 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.

«Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины», – сказал Кулеба.

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