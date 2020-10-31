Экономика Украины наверстает потери от коронакризиса в 2022 году
Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка за октябрь 2020 года.
По итогам текущего года падение внутреннего валового продукта составит 6%, украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы.
«Прогноз ВВП на 2020 год остается неизменным – падение ВВП составит около 6%. Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс. В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. Основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне резкого повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире», – считают в Нацбанке.
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