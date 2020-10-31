В Совете Европы выступили против роспуска КСУ
Венецианская комиссия и GRECO направили письмо Дмитрию Разумкову о законопроекте Зеленского по Конституционному суду.
Увольнение судей Конституционного суда является нарушением Конституции и принципа разделения властей, что ставит под угрозу верховенство права. Об этом сказано в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, опубликованном в субботу, 31 октября.
Как утверждают в организациях, они полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.
«Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый», – гласит письмо.
При этом организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей КСУ.
«Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», – резюмировали в послании.
Напомним, что ранее в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.
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