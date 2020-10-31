Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам
Причиной закрытия границы указана борьба с эпидемией коронавируса. Тем не менее запрет не будет распространяться на ряд исключений.
Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет в субботу, 31 октября.
В то же время запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт Минск.
Кроме того, запрет не будет распространяться на такие категории:
- иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
- главы или члены официальных делегаций;
- иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
- иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения
При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
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