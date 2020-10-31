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18:00 31 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам

Причиной закрытия границы указана борьба с эпидемией коронавируса. Тем не менее запрет не будет распространяться на ряд исключений.

Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет в субботу, 31 октября.

В то же время запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт Минск.

Кроме того, запрет не будет распространяться на такие категории:

  • иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
  • главы или члены официальных делегаций;
  • иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;
  • водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
  • иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
  • иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
  • россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
  • иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
  • иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
  • иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения

При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

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Тэги: Лукашенко, беларусь, иностранцы, границы

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