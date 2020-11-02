НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
05:07 02 Ноября 2020 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

В Британии разработан тест, обнаруживающий коронавирус за секунды

Дыхательный тест, разработанный в Уэльсе, может определить Covid-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование.

«Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, – сказал основатель и глава компании Санти Домингес. – То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах».

Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

Источник:
Тэги: коронавирус

Новости по теме

В Украине очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В течение 30 октября лабораторно подтвердили 8 752 новых случая коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3 902 больных COVID-19.

Два вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко сдал позитивный тест на Covid-19. Раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили новый симптом коронавируса.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты