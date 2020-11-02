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11:39 02 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе заключенный сбежал из служебного авто

Осужденный за кражу и взлом 38-летний преступник сбежал из служебного авто и теперь находится в бегах.

Вечером в воскресенье заключенный Олег Кочетков сбежал из служебного автомобиля в Одессе. Полиция ввела план Сирена. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поимки заключенного, осужденного за кражу, соединенную с проникновением в помещение, введен оперативный план Сирена.

«Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкое короткие волосы. Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами», – сообщили в полиции.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-то информацию о месте нахождения разыскиваемого, обратиться в полицию.

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Тэги: Одесса, побег, заключенный

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