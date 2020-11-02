Из-за пандемии падают мировые цены на нефть

Падение нефтяных цен в октябре объясняется обеспокоенностью инвесторов по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе.

Американская нефть WTI в октябре подешевела на 11%, что является максимальным падением с марта, с момента введения жесткого карантина в большинстве стран из-за эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Dow Jones Market Data.

Европейская эталонная нефть Brent в октябре потеряла в цене 8,5%. При этом 2 ноября ее стоимость на лондонской бирже ICE Futures продолжила снижаться, упав на 3,16% по сравнению с предыдущими торгами 30 октября, до $36,74 за баррель при поставке в январе по фьючерсным контрактам.

Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19, или 0,5%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже составляет $34,54 за баррель, что на 3,49% ниже уровня предыдущей сессии.

Падение нефтяных цен в октябре объясняется обеспокоенностью инвесторов по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

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