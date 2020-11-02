Сноуден вместе с женой подает заявление на получение гражданства РФ
Бывший сотрудник ЦРУ вместе с женой просят Россию предоставить им гражданство. Скоро у них должен родиться ребенок.
Бывший сотрудник разведки США Эдвард Сноуден заявил, что подает на двойное российско-американское гражданство. Об этом он в понедельник, 2 ноября, написал на своей странице в Twitter.
«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ», – написал он.
В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
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