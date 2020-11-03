Геннадий Кернес умер?
Как сообщают СМИ и источники в Министерстве внутренних дел, сегодня днем умер мэр Харькова Геннадий Кернес, но фициальная информация отсутствует, как и заявления родственников и друзей.
Ранее в харьковском городском совете в очередной раз анонсировали возвращение действующего мэра Геннадия Кернеса из-за рубежа.
По версии первого вице-мэра Терехова, состояние городского головы – стабильное, не вызывающее сомнений у врачей.
Возвращение планируется в несколько этапов: публикация фото, публикация видеообращения, собственно приезд.
Сроки не называются. Но планировалось, что возвращения Кернеса может состоятся не ранее оглашения результатов выборов территориальной избирательной комиссией.
Сейчас, если информация о кончине мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердится, судя по всему, скоро будет разыгрываться политическая карта, ведь борьба за кресло главы Харькова велась очень ожесточенная.
Однако, глава пресс-службы горсовета Харькова Юрий Сидоренко опроверг данную информацию, сказав: «Не видитесь на всякую х….».
Сын мэра Харькова Даниил также опроверг данные по поводу смерти отца, сказав, что такие новости появляются регулярно и так выглядит борьба за власть.
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