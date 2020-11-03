Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет
Соответствующее решение поддержали 259 нардепов.
В законопроекте № 2450 говорится, что с 14 лет украинцы могут менять отчество с согласия родителей. С 16 лет согласие родителей не требуется, это можно сделать самостоятельно.
Если один из родителей против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд. При этом принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или сведения об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Авторами законопроекта являются нардепы от Слуги народа.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Гарнага против Украины.
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