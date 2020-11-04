Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива

Он подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

В Италии апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

С него сняли все обвинения. Скоро он отправится домой, в Украину.

Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Тэги: суд, Италия, Виталий Маркив