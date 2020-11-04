Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива
Он подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.
В Италии апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.
С него сняли все обвинения. Скоро он отправится домой, в Украину.
Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.
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