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02:47 04 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива

Он подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

В Италии апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который подозревался в причастности к гибели фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли в Славянске в мае 2014 года.

С него сняли все обвинения. Скоро он отправится домой, в Украину.

Судебные слушания по делу Маркива продолжались три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

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Тэги: суд, Италия, Виталий Маркив

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