В Раде инициируют изменения в деятельность КСУ

Законопроект предполагает, что деятельности Конституционного суда Украины будет определяться законом, а не регламентом суда.

В Верховную Раду подали законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон. Также нардепы начинают работу над законопроектом о конституционном производстве. Об этом в среду, 4 ноября, сообщила замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.

«Регистрируем законопроект О внесении изменений в закон Украины О Конституционном суде Украины (относительно порядка рассмотрения дел КСУ), – сообщила Совгиря.

По ее словам, этот проект постановляет, что процедура деятельности КСУ определяется законом, а не регламентом суда как внутренним актом.

По словам Совгири, нардепы параллельно начинают работу над законопроектом под рабочим названием О конституционном производстве.

«Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона О конституционном производстве КСУ не сможет осуществлять производство», – написала депутат.

Она отметила, что также предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений, с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенатах КСУ.

Совгиря добавила, что считает такой способ выхода из кризиса «единственно возможным».

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