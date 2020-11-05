На что выделят рекордные суммы из Бюджета-2021

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году они разработали «бюджет возможностей». Среди ключевых его приоритетов:

✅ Медицина и образование. На медицину планируется выделить рекордные 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем годом ранее. На образование – рекордные 174 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2020 года.

✅ Минимальная зарплата поднимется с 1 января до 6000 грн, с 1 июля – до 6500 грн.

✅ Финансирование «Большой стройки» увеличат на 16% – до 150 млрд грн. Планируется построить и отремонтировать рекордные 7 тыс. км дорог.

✅ Вырастут соцвыплаты: 324 млрд грн.

✅ Поддержка бизнеса через кредитование – 12 млрд грн.

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