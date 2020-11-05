Астрофизики нашли в нашей галактике источник загадочных сигналов

Радиосигналы огромной мощности с необычной структурой порождает магнетар – намагниченная нейтронная звезда на краю Млечного пути.

Астрофизики из Канады, Китая и США впервые открыли внутри Галактики источник загадочных коротких радиосигналов огромной мощности с необычной периодической структурой – FRB-всплесков. Их порождает магнетар – намагниченная нейтронная звезда на противоположном краю Млечного пути, сообщает журнал Nature.

Быстрый радиосигнал продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии – в 100 миллионов раз мощнее Солнца. Учёные предполагают, что это происходит, в частности, из-за столкновения нейтронных звезд.

Китайские астрономы в сентябре заявляли, что радиосигналы исходят из источника, удаленного от Земли на три миллиарда световых лет.

Астрономы-любители иногда связывают FRB-всплески с другими цивилизациями.

FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году австралийской обсерваторией.