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Главная » Мир » Наука и Техника
08:27 05 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Астрофизики нашли в нашей галактике источник загадочных сигналов

Радиосигналы огромной мощности с необычной структурой порождает магнетар – намагниченная нейтронная звезда на краю Млечного пути.

Астрофизики из Канады, Китая и США впервые открыли внутри Галактики источник загадочных коротких радиосигналов огромной мощности с необычной периодической структурой – FRB-всплесков. Их порождает магнетар – намагниченная нейтронная звезда на противоположном краю Млечного пути, сообщает журнал Nature.

Быстрый радиосигнал продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии – в 100 миллионов раз мощнее Солнца. Учёные предполагают, что это происходит, в частности, из-за столкновения нейтронных звезд.

Китайские астрономы в сентябре заявляли, что радиосигналы исходят из источника, удаленного от Земли на три миллиарда световых лет.

Астрономы-любители иногда связывают FRB-всплески с другими цивилизациями.

FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году австралийской обсерваторией.

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Тэги: космос, галактика

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