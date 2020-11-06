Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом возглавил рейтинг самых кровавых в истории бокса
Издание The Sportsman определило список самых кровавых поединков в истории бокса. Возглавил список бой Виталий Кличко против Леннокса Льюиса.
В своем последнем бою Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко из-за серьезного рассечения у украинца.
Боксеры провели шесть раундов в Staples Center, в Лос-Анджелесе, в июне 2003 года.
Менее чем за 20 минут битва принесла Виталию Кличко поражение и репутацию храброго бойца.
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