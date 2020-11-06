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02:18 06 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом возглавил рейтинг самых кровавых в истории бокса

Издание The Sportsman определило список самых кровавых поединков в истории бокса. Возглавил список бой Виталий Кличко против Леннокса Льюиса.

В своем последнем бою Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко из-за серьезного рассечения у украинца.

Боксеры провели шесть раундов в Staples Center, в Лос-Анджелесе, в июне 2003 года.

Менее чем за 20 минут битва принесла Виталию Кличко поражение и репутацию храброго бойца.

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Тэги: Виталий Кличко, бокс

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