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17:30 06 Ноября 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Кличко остается мэром Киева

По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, пришедших на выборы 25 октября.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в пятницу, 6 ноября, подвела итоги выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета. Трансляция заседания теризбиркома велась на сайте киевской городской государственной администрации.

По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, или 50,5% принявших участие в голосовании.
На втором месте бывший глава киевской городской государственной администрации Александр Попов, набравший 68 757 голосов. Сергей Притула набрал 56 900, Алексей Кучеренко – 45 823, Ирина Верещук – 39 321 голосов.

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Тэги: выборы, Киев, Кличко

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