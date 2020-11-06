Кличко остается мэром Киева
По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, пришедших на выборы 25 октября.
Киевская городская территориальная избирательная комиссия в пятницу, 6 ноября, подвела итоги выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета. Трансляция заседания теризбиркома велась на сайте киевской городской государственной администрации.
По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, или 50,5% принявших участие в голосовании.
На втором месте бывший глава киевской городской государственной администрации Александр Попов, набравший 68 757 голосов. Сергей Притула набрал 56 900, Алексей Кучеренко – 45 823, Ирина Верещук – 39 321 голосов.
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