Ученые испытали импланты для управления компьютером силой мысли

Имплантируемое в мозг устройство предназначено для лечения нейродегенеративных заболеваний при помощи электростимуляции.

Австралийские ученые сообщили об успешных испытаниях на людях первого в своем роде имплантируемого в мозг устройства, предназначенного для лечения нейродегенеративных заболеваний при помощи электростимуляции. Статья, подготовленная по итогам испытаний, была опубликована в журнале Journal of NeuroInterventional Surgery.

Устройство под названием Stentrode было впервые продемонстрировано в 2016 году, когда исследователи поделились результатами тестирования мозгового импланта на овцах. Имплант предназначен для фиксации мозговой активности и стимулирования мозга, а для его вживления не требуется сложная операция – имплант попадает в моторную кору мозга, отвечающую за движения, через кровоток при помощи рентгеновских лучей.

В прошлом году Stentrode впервые вживили человеку. Первым подопытным стал австралиец с боковым амиотрофическим склерозом (БАС, прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц). В апреле этого года Stentrode вживили еще одному пациенту с таким же диагнозом. Оба мужчины пользуются устройством для облегчения повседневных задач. Так, второй подопытный по имени Филипп О’Киф из-за прогрессирующей болезни утратил силу и гибкость рук, из-за чего потерял возможность управлять компьютером при помощи мыши и клавиатуры.

Судя по ролику, посвященному испытаниям Stentrode, имплант позволил О’Кифу частично возобновить работу с компьютером. Во время работы Stentrode фиксирует мозговую активность мужчины и передает данные на закрепленный у него на груди беспроводной приемник, который преобразует сигналы в команды для компьютера. В ходе испытаний О’Киф и второй участник программы, имя которого не называется, смогли силой мысли набирать текст со скоростью до 20 знаков в минуту и управлять курсором с точностью более 90%. Теперь О’Киф снова пользуется интернетом, пишет электронные письма и выполняет несложную работу по вводу данных.

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