СБУ открыла дело против Шария – Гончаренко
Дело касается посягательства на территориальную целостность Украины.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Гончаренко показал фото письменного ответа СБУ на его обращение.
«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей», – отметил Гончаренко.
По его словам, в документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 ст. 110 Конституции (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
СПРАВКА. Шарий – экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил «огнестрел»: ему предъявили обвинения в «грубом нарушении общественного порядка». Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска. Сейчас живет в ЕС. Ведет политический блог в YouTube, критикуя власти Украины. Летом 2019-го объявил о создании партии. Проходной барьер в Раду она не преодолела.
Новости по теме
Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
За последние сутки полицейские открыли десять уголовных производств по фактам нарушений перед местными выборами, назначенными на 25 октября.
Национальная полиция начала 44 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса.