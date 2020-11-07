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Главная » Украина » Общество
15:00 07 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Словакия закрывает границу с Украиной

Все въезжающие в Словакию обязаны пройти тест на коронавирус и в дальнейшем самоизоляцию, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

Правительство Словакии временно закрыло границу с Украиной из-за роста числа заболевших коронавирусом. Б этом в субботу, 7 ноября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В связи с этим с 9 ноября в 09:00 будет временно закрыт словацкий пункт пропуска Вельке Слеменце, с украинской стороны – Малые Селменцы.

Также прекращается оформление пешеходов в словацком пункте пропуска Убля, с украинской стороны – Малый Березный.

В пункте пропуска Вишне Немецкое, с украинской стороны – Ужгород, жителей Словакии будут пропускать с 08:00 до 20:00.

Все въезжающие в Словакию обязаны пройти тест на коронавирус и в дальнейшем самоизоляцию, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

От прохождения теста освобождаются только те, кто направляется в Словакию транзитом. Грузовой автотранспорт будет пропускаться без ограничений.

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Тэги: граница, Словакия, выборы в условиях карантина

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