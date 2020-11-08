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10:05 08 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Масштабное ДТП с наездом на людей в Харькове: открыто уголовное производство

В сети появилось видео, как авто просто сметает прохожих, спокойно ожидающих разрешающий сигнал светофора на островке безопасности. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за масштабной ДТП в центре Харькова, в результате которой трое пострадавших в тяжелом состоянии были госптилазовани. Среди пострадавших есть мальчик 9 лет.

“Следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Также журналисты рассказали о состоянии и травмах пострадавших в автомобильной аварии: «В неотложке сейчас три человека, состояние женщины в красной куртке тяжелое (позже появилось сообщение, что она впала в кому, – ред.). У ребенка перелом ноги и руки. У мужчины переломы ног».

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