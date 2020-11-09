Итоги выборов в США подняли цены на нефть

Ключевые индексы выросли на лондонской бирже ICE, а на Токийской фондовой бирже поднялись до максимума с ноября 1991 года.

На фоне всеобщих выборов в США, в частности президентской гонки, в которой, по предварительным данным побеждает демократ Джозеф Байден, после резкого падения подскочили мировые цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на утро понедельника, 9 ноября.

Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,04% – до 40,65 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,31% и находятся на отметке 38,73 доллара за баррель.

Также на фоне подведения итогов выборов президента США ключевые индексы Токийской фондовой бирже на утро понедельника выросли до очередного максимума с ноября 1991 года.

Так, индекс Nikkei поднялся на 1,18% по сравнению с уровнем 6 ноября – до отметки 24612,71 пункта. Более широкий индекс TOPIX вырос на 0,82% – до 1,672,10 пункта.

Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По прогнозам ведущих СМИ, победу в президентской гонке получил демократ Джозеф Байден, который уже объявил об этом.

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