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09:47 10 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ходе протестов в Ереване обокрали резиденцию премьера

Протесты в Ереване начались после объявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Протестующие обокрали его резиденцию Никола Пашиняна.

«Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, «во имя родины», — отметил Пашинян на своей странице в Facebook.

В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

После заявления Пашиняна протестующие в Ереване захватили здание правительства Армении. Позже стало известно о захвате парламента страны.

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Тэги: Армения, Никол Пашинян

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