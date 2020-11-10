В ходе протестов в Ереване обокрали резиденцию премьера
Протесты в Ереване начались после объявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Протестующие обокрали его резиденцию Никола Пашиняна.
«Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, «во имя родины», — отметил Пашинян на своей странице в Facebook.
В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
После заявления Пашиняна протестующие в Ереване захватили здание правительства Армении. Позже стало известно о захвате парламента страны.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Данное заявление последовало после решения суда об освобождении после пятимесячного ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире Общественного армянского телевидения.