Правящая партия набирает больше всех депутатских мандатов по стране, заявил Корниенко.

В Слуге народа заявили о победе на местных выборах. С таким заявлением на пресс-конференции во вторник, 10 ноября, выступил глава партии Александр Корниенко.

«Партия Слуга народа выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые – там больше наших депутатов, которые менее зеленые – там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области», – сказал он.

По его словам, от Слуги народа уже избраны 223 сельских, поселковых и городских председателей. Больше всего в Николаевской и Харьковской областях (более 30% от общего количества избранных председателей).

В целом по стране количество избранных депутатов и голов от Слуги народа составляет более 14% от всех избранных, уточнил Корниенко.

В свою очередь, глава парламентской фракции партии Давид Арахамия заявил, что никаких оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов нет.

«Наша позиция очень проста: Слуга народа взяла наибольшее количество мандатов по стране, получили поддержку избирателей по всей стране. Нет ни одного юридического или конституционного основания для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает», – заявил Арахамия.

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