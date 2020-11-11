Астрономы с помощью радиосигнала открыли новую планету
Планете дали название BDR J1750 + 3809. Это холодный «коричневый карлик» или звезда, которая не состоялась.
Она находится в созвездии Геркулеса за 212 световых лет от Земли.
Эта планета – первый космический объект, который был обнаружен с помощью радиотелескопа. До этого «коричневых карликов» находили с помощью обсервации неба в инфракрасном диапазоне.
«Радиоволны, излучаемые коричневыми карликами, несут информацию о силе их магнитного поля. До настоящего времени радионаблюдения могли измерять только сильные магнитные поля, которые примерно в сто раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике», – заявил один из ученых Гариш Ведантам из университета Гронингена.
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На протяжении всего астрономического наблюдения специалисты не находили ничего подобного. Находка имеет размер, как у Нептуна, а ее масса превышает массу планеты в 2-3 раза.
Хорошая новость в период всеобщей озабоченности пандемией.
Wasp-76b вращается очень близко от своей звезды, поэтому дневная температура там превышает 2400 градусов Цельсия – этого достаточно для испарения металлов.