Астрономы с помощью радиосигнала открыли новую планету

Планете дали название BDR J1750 + 3809. Это холодный «коричневый карлик» или звезда, которая не состоялась.

Она находится в созвездии Геркулеса за 212 световых лет от Земли.

Эта планета – первый космический объект, который был обнаружен с помощью радиотелескопа. До этого «коричневых карликов» находили с помощью обсервации неба в инфракрасном диапазоне.

«Радиоволны, излучаемые коричневыми карликами, несут информацию о силе их магнитного поля. До настоящего времени радионаблюдения могли измерять только сильные магнитные поля, которые примерно в сто раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике», – заявил один из ученых Гариш Ведантам из университета Гронингена.

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