Зеленского госпитализирвали, а в Раде COVID болеет каждый шестой депутат

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак, заразившиеся коронавирусом, находятся в клинической больнице «Феофания». В Верховной Раде с начала эпидемии коронавирусом заболели 75 депутатов.

Об этом рассказал советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. В больнице есть специально оборудованный кабинет, в котором президент может проводить совещания по видеосвязи, к нему в палату провели спецсвязь. Ермак и Зеленский находятся в отдельных палатах, уточнил Подоляк. Также, он добавил, что Зеленский не видится с семьей из-за карантина.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский и Ермак находятся в больнице, у них «легкие симптомы болезни». Она уточнила, что президент Украины проходит лечение в больнице с 10 ноября.

О том, что Зеленский заразился коронавирусом, стало известно 9 ноября. Украинский президент сообщал, что чувствует себя хорошо. Летом коронавирусом переболели жена Зеленского Елена и его семилетний сын.

В Верховной Раде с начала эпидемии коронавирусом заболели 75 депутатов, то есть каждый шестой. Об этом сообщает ZN.UA в четверг, 12 ноября.

В секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек. При этом в аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек. По данным издания, такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом Мендель в четверг утром опровергла информацию о том, что заболела COVID-19.

«Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу. Тесты делаю регулярно», - написала она в Facebook.

Тэги: Президент в больнице, нардепы болеют