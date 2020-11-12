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Главная » Мир » Происшествия
12:12 12 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Калифорния после месяцев жары и пожаров засыпана снегом

Холодные воздушные фронты принесли в Калифорнию рекордно низкие температуры и сильный снегопад после нескольких месяцев жаркой погоды и лесных пожаров в штате.

В американском штате Калифорния прошли снегопады после нескольких месяцев жаркой погоды и масштабных лесных пожаров.  Об этом сообщает The Watchers.

За прошедшие выходные на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало в общей сложности 46 см снега. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура воздуха будет значительно ниже средней в регионе. Возможны заморозки.

«Заморозки уничтожат посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопровод», — предупреждают синоптики.

В соседнем штате Невада также прошли рекордные снегопады, включая Рино, Карсон-Сити и Йерингтон. На большей части территории зарегистрированы рекордные для этого времени 13 см снежного покрова.

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Тэги: пожары в Калифорнии, снег в Калифорнии

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