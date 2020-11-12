Украина и Россия подняли вопрос Будапештского меморандума в ООН

Россия выполняет Будапештский меморандум или Устав ООН только в ее собственном перевернутом мире, считают украинские дипломаты.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко при рассмотрении пункта 93 повестки дня Генассамблеи ООН Отчет Международного агентства по атомной энергии ответил на заявление российской делегации по поводу Будапештского меморандума. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства в четверг, 12 ноября.

«Поскольку российская делегация предложила поднять вопрос о Будапештском меморандуме, который, как она утверждает, «полностью реализуется», позвольте мне, господин президент, коротко напомнить следующее. Еще в 1994 году государства, подписавшие меморандум, в том числе Российская Федерация, «подтвердили свое обязательство перед Украиной уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины», – заявил Витренко.

Он напомнил, что стороны также «подтвердили обязательство воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины».

«Сейчас же эта Генеральная Ассамблея четко и ясно квалифицировала Россию в ряде резолюций как оккупационную силу и, соответственно, как государство-агрессора. Из-за вторжения России в Крым и на восток Украины больше 13 тысяч человек были убиты и почти 30 тысяч ранены. Не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами. Итак, ответ на вопрос, полностью ли Россия выполняет Будапештский меморандум или Устав ООН, очевиден – только в ее собственном перевернутом мире», – подчеркнул дипломат.

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