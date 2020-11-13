Россия вводит санкции в отношении Германии и Франции
Российская Федерация заявила о введении зеркальных санкций в отношении Франции и Германии в ответ на меры ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заверил, что санкции уже одобрены, и скоро о них официально сообщат ФРГ и Франции. Специальные ограничительные меры касаются руководителей аппаратов глав этих государств.
Кто именно попал в список – не сообщается.
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