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01:24 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия вводит санкции в отношении Германии и Франции

Российская Федерация заявила о введении зеркальных санкций в отношении Франции и Германии в ответ на меры ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров заверил, что санкции уже одобрены, и скоро о них официально сообщат ФРГ и Франции. Специальные ограничительные меры касаются руководителей аппаратов глав этих государств.

Кто именно попал в список – не сообщается.

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Тэги: Россия, санкции, Франция, Германия

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