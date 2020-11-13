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08:07 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп осознал, что все кончено

Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства.

По их словам, сам Трамп осознает, что все кончено. Они также отмечают, что шансы республиканца найти какие-либо серьезные нарушения, которые могли бы изменить ход голосования, крайне малы.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства, сразу после сертификации штатами победы демократа Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.

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Тэги: выборы президента США, Трамп

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