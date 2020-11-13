Трамп осознал, что все кончено
Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства.
По их словам, сам Трамп осознает, что все кончено. Они также отмечают, что шансы республиканца найти какие-либо серьезные нарушения, которые могли бы изменить ход голосования, крайне малы.
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства, сразу после сертификации штатами победы демократа Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.
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Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Штаб президента США Дональда Трампа планирует провести ряд митингов с его сторонниками. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам двух информированных собеседников, последние два дня советники обсуждали с Трампом перспективу поражения.