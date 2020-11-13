Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

У глобальных игроков есть планы на постсоветском пространстве, в том числе на Беларусь, считает Александр Лукашенко.

Нынешняя пандемия коронавируса стала ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом сказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским СМИ и ближнего зарубежья, сообщает БелТА в пятницу, 13 ноября.

«Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь», – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24.

«Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал».

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