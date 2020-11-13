Дело MH17: родственник жертвы напал на адвоката обвиняемого россиянина

На адвоката обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате напал родственник жертвы катастрофы MH17. Инцидент произошел в туалете суда.

Во время слушания по делу самолета рейса MH17 произошел инцидент: на адвоката обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате напал родственник одной из жертв крушения, сообщают РИА Новости.

Это произошло во время перерыва в ходе судебных слушаний, сообщает агентство.

Как сообщил коллега адвоката Баудевейн ван Эйк, это произошло из-за прокурора, который выступил на слушаниях излишне эмоционально. По его словам, это привело к тому, что в туалете к тен Дуссхате подошел один из родственников. Он был «очень агрессивно настроен».

После перерыва адвокат не вернулась на заседание. Ван Эйк отметил, что ей нужно время, чтобы прийти в себя. Адвокат подчеркнул, что именно «излишне обидный тон, который был использован прокурором», привел к этой ситуации.

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