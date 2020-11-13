На выходных состоится повторное голосование
В воскресенье пройдет второй тур выборов семи городских голов и почти полсотни тергромад.
В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов состоится повторное голосование на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в пятницу, 13 ноября.
Второй тур выборов городских голов состоится в: Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
В повторном голосовании по выборам городского головы смогут принять участие более 1,58 млн избирателей.
Также в этот день в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.
Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.
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