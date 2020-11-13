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21:30 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин назвал число погибших в Нагорном Карабахе

В ходе боевых действий в регионе погибли четыре тысячи человек, говорит российский президент.

Жертвами войны в Нагорном Карабахе стали четыре тысячи человек, еще восемь тысяч получили ранения. Такие цифры в пятницу, 13 ноября, озвучил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, десятки тысяч человек стали беженцами.

Президент России надеется, что слово «конфликт» больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе. Путин констатировал, что обстрелы и боестолкновения в регионе полностью прекращены.

По словам Путина, гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь. В связи с чем он подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

Путин также рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.

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Тэги: Путин, Нагорный Карабах, жертвы, боевые действия

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