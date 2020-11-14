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02:50 14 Ноября 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Салах заразился коронавирусом

В субботу, 14 ноября, сборная Египта проведет матч квалификации Кубка африканских наций против команды Того.

Перед этим поединком «Фараоны» традиционно сдали тест на COVID-19, который обнаружил заболевание у лидера команды Мохаммеда Салаха, сообщает Sky Sports со ссылкой на Twitter федераций футбола Египта.

По информации пресс-службы команды, 28-летний игрок оказался единственным футболистом в расположении сборной, у которого обнаружили Covid-19.

Отмечается, что болезнь у Салаха проходит бессимптомно.

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Тэги: футбол, Мохаммед Салах

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