Салах заразился коронавирусом
В субботу, 14 ноября, сборная Египта проведет матч квалификации Кубка африканских наций против команды Того.
Перед этим поединком «Фараоны» традиционно сдали тест на COVID-19, который обнаружил заболевание у лидера команды Мохаммеда Салаха, сообщает Sky Sports со ссылкой на Twitter федераций футбола Египта.
По информации пресс-службы команды, 28-летний игрок оказался единственным футболистом в расположении сборной, у которого обнаружили Covid-19.
Отмечается, что болезнь у Салаха проходит бессимптомно.
Новости по теме
Форвард победителей Мохамед Салах стал лучшим футболистом турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.
Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Хаддерсфилд Таун».
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки в 2018 году по версии Конфедерации африканского футбола.