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06:30 15 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы по велотреку

На чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве сборная Украины снова завоевала бронзовую медаль.

Елена Старикова заняла третье место в спринте.

Украинка проиграла только россиянкам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.

Для Украины медаль Елены стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Всего в копилке нашей сборной четыре «бронзы» и одно «серебро».

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Тэги: велоспорт

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