Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы по велотреку
На чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве сборная Украины снова завоевала бронзовую медаль.
Елена Старикова заняла третье место в спринте.
Украинка проиграла только россиянкам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.
Для Украины медаль Елены стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Всего в копилке нашей сборной четыре «бронзы» и одно «серебро».
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