Карантин выходного дня: полиция закрыла 1,5 тысячи заведений
За первый карантин выходного дня в Украине правоохранители закрыли около двух тысяч заведений торговли, ночных клубов и спортзалов. Составлено почти две тысячи админпротоколов, открыто девять уголовных производств.
В Украине за нарушение карантина выходного дня, введенного с 14 ноября, закрыто 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и фитнес-клубов. Больше всего нарушений правоохранители выявили в регионах, где местная власть решила проигнорировать требование Кабинета министров. Об этом Интерфакс-Украина в понедельник, 16 ноября, рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
«В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов», – рассказал Клименко.
При этом за нарушение карантина в отношении ответственных лиц составлено почти две тысячи административных протоколов, открыто девять уголовных производств.
Лидерами по числу нарушений стали Одесская, Днепропетровская, Львовская, Черкасская и Тернопольская области, то есть те регионы, в которых представители местной власти решили решения Кабмина не придерживаться.
Также много нарушителей было зафиксировано в столице страны и в Киевской области.
Игорь Клименко добавил, что всего с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52 949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 миллионов гривен.
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