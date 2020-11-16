Венедиктова заявила о рекордном числе ликвидированных ОПГ
Генеральный прокурор рассказала о результатах борьбы с преступностью в текущем году, и в, частности, о 16 ликвидированных бандах.
За 10 месяцев 2020 года правоохранители разоблачили в три раза больше банд, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
По ее словам, в этом году было ликвидировано 16 банд, тогда как в 2019 году – всего пять.
«Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период, – 352. Это тоже больше на 26% за прошлогодний результат. На счету более 1 500 злоумышленников, входивших в эти организации, 3 462 уголовных правонарушения», – написала Венедиктова.
Также, по словам Венедиктовой, за 10 месяцев 2020 года обезвредили 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также обнаружили 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.
У наркогруппировок в этом году изъяли более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.
Генпрокурор отметила, что разоблачение преступных организаций – процесс «сложный и длительный». Она пояснила, что в группах могут быть сотни членов, кроме того, важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают и транснациональными.
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