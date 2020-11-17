Кабмин: карантин не отменят до вакцинации

Различные ограничения будут вводить до тех пор, пока в Украине не проведут вакцинацию от коронавируса.

Карантин в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет вакцинировано население. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня после 30 ноября, он ответил: «Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели».

Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель.

«На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам Пфайзер, АстраЗенека, они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени», – сказал он и добавил, что карантин будет продлевать столько, сколько надо.

Также Немчинов объяснил, почему в Украине не могут провести всеобщее тестирование, как это сделали в Словакии.

«Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?», – отметил Немчинов.

Также он добавил, что правительство выделило миллиард гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов.

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