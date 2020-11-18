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08:18 18 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты… Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — говорится в указе.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствие с Конституцией Турции, срок действия миссии определен одним годом.

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Тэги: Турция, Азербайджан, военные

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