Трамп внезапно поседел

Когда в прошлую пятницу Дональд Трамп выступал перед СМИ в розовом саду, его голову украшали не волосы оранжевого оттенка, а тусклая седина.

В соцсетях обсуждается цвет волос американского президента.

«Когда в прошлую пятницу Дональд Трамп выступал перед СМИ в розовом саду, чтобы отметить свои успехи в разработке вакцин от коронавируса, это в сущности никого не интересовало. Гораздо больше весь мир хотел узнать, признает ли Трамп свое поражение. И еще всех интересовал вопрос о его шевелюре. Его голову украшали не волосы оранжевого оттенка, а тусклая седина. Также и его лицо было непривычно бледным», – пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Наука показывает, что адреналин действительно может вызывать поседение волос – хотя и не так быстро.

Седые волосы или же седая шерсть несут вполне положительный посыл, символизируя силу, опыт и доверие. «Поэтому, – заключает газета, – возможно, выступление Трампа перед СМИ с поседевшей головой было лишь расчетом».

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