Пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС
Полет к МКС занял 27 с половиной часов.
Во вторник, 17 ноября, космический корабль «Драгон Резилиенс» компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.
Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж «Драгона» попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром во вторник экипажа «Драгона» перешел на борт станции.
Полет к МКС занял 27 с половиной часов. В 23:01 по времени Восточного побережья США (07:01 во вторник по московскому времени) «Драгон» пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над американским штатом Огайо в 410 км над поверхностью Земли.
Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.
Четверо вновь прибывших астронавтов проплыли в невесомости через люк и присоединились на МКС к приветствовавшим их возгласами и объятиями американке Кэтлин Рубинс и россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову.
«Благодарю за возможность поприветствовать вас всех. Я хочу сказать, как сильно мы вами гордимся», – сказал в видеообращении к астронавтам руководитель программ пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс.
Создание корабля прервало многолетнюю монополию российских «Союзов» на доставку людей на МКС.
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