Пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Во вторник, 17 ноября, космический корабль «Драгон Резилиенс» компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж «Драгона» попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром во вторник экипажа «Драгона» перешел на борт станции.

Полет к МКС занял 27 с половиной часов. В 23:01 по времени Восточного побережья США (07:01 во вторник по московскому времени) «Драгон» пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над американским штатом Огайо в 410 км над поверхностью Земли.